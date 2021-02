L'Ajuntament mirarà si les demandes de les AMPAs de les escoles bressol són viables

Reunió de llarga durada a l'Ajuntament de Girona per tractar diferents demandes d'algunes AMPAs d'escoles bressol municipals de la ciutat. Tot i que les reivindicacions les feien cinc associacions de les set que hi ha a la ciutat, el regidor d'Educació, Àdam Bertran, va voler fer la trobada amb representants de mares i pares dels set centres per copsar quines eren les peticions de totes. Després de més d'una hora i mitja de debat, Bertran es va comprometre a analitzar les peticions que se li feien, sobretot pel que fa a horaris i els casals d'estiu. I va emplaçar tots els presents a una nova trobada d'aquí a unes setmanes.

El regidor va explicar que la reunió havia anat molt bé i que volen analitzar les peticions «legítimes» de les AMPAs per «estudiar-les i mirar la demanda real que hi ha i si és possible tirar-les endavant sense afectar els serveis actuals que ja estan en funcionament».

Fa una setmana, un grup d'AMPAs va elaborar un comunicat on s'assegurava que, des de fa dos cursos, les escoles bressol tanquen mitja hora abans i que això els havia afectat «de manera directa la conciliació familiar». Actualment tanquen a les cinc de la tarda. A més, també lamentaven que el casalet d'estiu només duri dues setmanes de juliol.

Després de fer-se públic aquest manifest de les escoles bressol municipals, l'AFA d'El Pont, situada al barri de Pont Major, va fer saber en un comunicat que no havien participat «en cap reunió» amb la resta d'associacions, ni van ser informats del manifest per poder debatre'l i decidir el seu posicionament al respecte i se'n van desmarcar.

Després d'això, els impulsors del comunicat van matisar que en el moment d'elaborar el comunicat van subscriure'l les AMPAs de les escoles bressol l'Olivera, la Devesa, el Tren, el Garbí i la Baldufa, perquè no havien pogut localitzar representants del Pont ni de Cavall Fort.

Diari de Girona va intentar contactar ahir, sense èxit, amb els impulsors del manifest perquè valoressin la reunió.