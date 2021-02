Una gossa policia de Girona descobreix un home portant 360 grams de marihuana

Una gossa policia, la Laika, de la Policia Municipal de Girona ha descobert un home que portava 360 grams de marihuana.

La Laika feia ruta a peu amb el seu guia i el van detenir ahir a la tarda a l'estació d'autobusos. Es tracta d'un home de 18 anys, veí de Vic, que ha quedat acusat d'un presumpte delicte de tràfic de drogues.

Els fets van produir-se ahir a la tarda quan la gossa estava fent rondes amb el seu guia peu per l'estació d'autobusos i la zona del Parc Central.

En passar al costat d'un home, la Laika, -la gossa- va marcar que aquest portava alguna substància sospitosa. Li van localitzar 360 grams de marihuana, que han quedat comissats. L'home va quedar detingut pels fets.

No és el primer cop que els gossos de la Unitat Canina descobreixen viatgers traginant droga en aquesta zona de la ciutat. Fan sovint rondes per l'estació d'autocars i en altres punts amb gran mobilitat per detectar també la presència d'estupefaents.