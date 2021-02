Una gossa policia descobreix un jove portant 360 grams de marihuana

La gossa policia Laika ha descobert un home a l'estació d'autobusos de Girona que transportava 360 grams de marihuana. La Laika pertany a la Unitat Canina de la Policia Municipal de Girona i aquest dijous feia ruta a peu amb el seu guia i van localitzar aquest jove a l'estació.

Va quedar detingut acusat d'un presumpte delicte de tràfic de drogues. Es tracta d'un home de 18 anys, veí de la ciutat de Vic.

Els fets van produir-se dijous a la tarda quan la gossa estava fent rondes amb el seu guia a peu per l'estació d'autobusos i la zona del parc Central.

En passar al costat d'un home, la Laika, -la gossa- va marcar que aquest portava alguna substància sospitosa. Li van localitzar 360 grams de marihuana, que han quedat comissats. L'home va quedar detingut pels fets.

Cal recordar que per als cans ensinistrats que formen part de la Unitat Canina trobar la droga és un joc, i després de la troballa reben la seva recompensa.

No és el primer cop que els gossos de la Unitat Canina de Girona descobreixen viatgers traginant droga en aquesta zona de la ciutat. Fan sovint rondes per l'estació d'autobusos, en altres punts amb gran mobilitat, en parcs i fints i tot a fora de centres educatius per detectar també la presència d'estupefaents.

La Laika, la gossa que va realitzar l'actuació de dijous es va incorporar a la Unitat Canina de la Policia Municipal l'any passat. És una gossa de raça pastor malinoise que treballa al cos juntament amb la Kira, la labrador que es va presentar l'agost del 2019 i la Lola, la tercera gossa de la unitat i de raça pastor alemany.

Unitats canines de prestigi

Les unitats canines de les policies locals s'han convertit en una eina de referència i amb molt bons resultats per a aquests cossos policials. A les comarques de Girona moltes de les policies locals en tenen i han obtingut un gran prestigi. Aquest tipus d'unitats no és d'estranyar que cada cop vagin a més, sobretot pel tema de detecció de drogues en municipis. D'unitats canines també n'hi ha d'altres cossos com els Mossos, la Guàrdia Civil o la Policia Nacional, però també en tenen Bombers, per exemple, per fer recerca de persones.