Un foc en un aparcament soterrat de Salt obliga a desallotjar i confinar veïns

Un incendi en un aparcament soterrat de Salt va obligar ahir a confinar i desallotjar veïns de l'edifici. Les flames es van originar en una plaça tancada i ha cremat un cotxe i pintures. Ningú va resultar ferit malgrat l'ensurt.

Els efectius d'emergència van rebre l'avís quan passaven 21 minuts de la una de la matinada que sortia fum d'un aparcament del número 59 del passeig de Països Catalans. Els Bombers es van desplaçar fins al lloc amb vuit dotacions i també la Policia Local, els Mossos d'Esquadra i el SEM.

El foc va començar en un vehicle que estava aparcat en una plaça tancada del nivell -1 de l'aparcament comunitari. Arran del tancament de la plaça, amb una porta de garatge, els Bombers han hagut de serrar-la i posteriorment van procedir a l'extinció de l'incendi.

Va cremar totalment el vehicle que hi havia en aquest punt del pàrquing i també pintures emmagatzemades en aquest garatge. Aquest aparcament compta en aquesta planta amb una trentena més de places, també tancades, que com a molt, segons els Bombers, van patir afectacions pel fum, ja que les flames no van anar més enllà.

Mentre apagaven l'incendi, la Policia Local va procedir al confinament dels veïns dels edificis que comparteixen aquest aparcament, que en són tres. Cap a les quatre de la matinada, veïns van poder sortir pel seu propi peu dels habitatges. Però, es va decidir, segons Bombers, desallotjar de forma preventiva una quarantena de persones de l'edifici més proper a la plaça sinistrada. Finalment, els Bombers van executar tasques de ventilació a les caixes d'escala i no hi va haver més afectacions. El carrer va ?quedar tallat al trànsit fins ahir al matí.