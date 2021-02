Arrestat per amenaçar amb una navalla un grup de joves a Girona

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dissabte a la zona del carrer Bellaire -a tocar de la plaça Sant Pere- un home acusat d'un delicte d'amenaces amb arma blanca. I és que, presumptament, l'individu va amenaçar a punta de navalla un grup de joves que estaven al carrer també passejant i bevent. L'acusat anava molt begut, segons la policia, va iniciar un enfrontament amb el grup de joves i, posteriorment, va quedar detingut pels fets.

La policia, en aquell moment, cap a les sis de la matinada, estava per la zona i va poder aturar a temps els fets. Les víctimes són un grup de joves que es trobaven en aquest punt del Barri Vell-Sant Pere i viuen en uns pisos que hi ha a la zona del carrer Bellaire. Fins fa poc temps eren pisos turístics i ara estarien ocupats per ells.

Queixes veïnals

Segons els veïns de la zona, la situació se'ls ha fet insostenible ja que no és la primera vegada que hi ha un fet similar, i asseguren que la policia ha hagut d'intervenir -tant Policia Municipal com Mossos d'Esquadra- més d'una vegada per problemes de convivència i ara, afirmen, ja de caire delinqüencial en aquesta àrea de la ciutat de Girona. La trifulca a punta de navalla del cap de setmana els ha fet posar el crit al cel. De fet, alguns veïns van enregistrar els fets amb vídeo, unes imatges que s'han anat compartint entre veïns i d'altres ciutadans de la ciutat.