Actuacions per millorar l'estat ecològic de masses d'aigua de Girona

L'Ajuntament de Girona i l'associació La Sorellona han iniciat aquest febrer les actuacions conjuntes per millorar i potenciar l'estat ecològic de masses d'aigua en diversos punts del municipi. Es tracta de la primera acció dins del conveni entre totes dues organitzacions, que pretén col·laborar per fer compatible l'ús del territori amb la conservació dels seus elements naturals, paisatgístics i patrimonials, de forma que tothom en pugui gaudir mentre s'assegura el respecte dels espais.

Concretament, s'ha buidat la font ornamental dels jardins de la Devesa i s'han retirat els peixos que hi havia, la majoria d'espècies exòtiques. Prèviament, experts de La Sorellona havien fet formació a les brigades municipals de jardineria per al manteniment de fonts i basses ornamentals, i per a la diferenciació entre espècies exòtiques i autòctones de peixos.

El consistori i La Sorellona preveuen alliberar, de cara a la primavera-estiu, exemplars d'espinós a la font dels jardins de la Devesa, per crear un nucli de reserva d'aquesta espècie protegida.