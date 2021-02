Llibertat amb càrrecs pels dos joves detinguts aquest divendres en la tercera nit de disturbis a Girona

La jutgessa d'Instrucció de guàrdia de Girona ha deixat en llibertat amb càrrecs els dos joves detinguts aquest divendres en la tercera nit de disturbis a la ciutat per l'empressonament de Pablo Hasél. Els dos estan investigats per un delicte d'atemptat als agents de la autoritat. A fora dels jutjats, una cinquantena de persones els esperaven per donar-los suport.

Els Mossos van detenir els dos nois a la zona de la Copa després d'una dispersió dels agents de la Brigada Mòbil. En els disturbis d'aquest divendres els manifestants van saquejar diverses entitats bancàries i van destrossar mobiliari urbà, a més de bolcar contenidors i llançar pedres i altres objectes a la policia. Els agents van dispersar-los però no es van arribar a produir càrregues.