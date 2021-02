Òmnium reclama l'amnistia com a «inici de la solució, que no vindrà amb l'indult»

Òmnium Cultural va organitzar ahir desenes d'actes arreu de Catalunya amb «persones represaliades» per reclamar l'amnistia. Des de l'entitat assenyalen que aquesta mesura seria «l'inici de la solució del conflicte» i ressalten que permetria assegurar que «ningú queda al marge». Un dels actes es va fer la Plaça U d'octubre de Girona, i hi van participar diverses persones investigades pels talls a l'AP-7, per les protestes després de la sentència o l´empresari gironí Josep Campmajó, investigat en relació amb l'organització del Tsunami Democràtic. També va comptar amb la presència de la germana de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Montserrat Puigdemont, que va destacar com afecta «la repressió de l'Estat» als familiars de les persones «perseguides».

El president d'Òmnium Gironès, Sergi Font, va assenyalar que l'amnistia «és la possibilitat real per a l'inici de la negociació democràtica» i considera que ara mateix és l'única via que «abraça el conjunt dels represaliats». A més, davant de les deu persones afectades per la «repressió de l'Estat» que han participat en l'acte, Font va assegurar que no deixaran mai soles les més de 2.850 persones que d'una manera o altra estan «perseguides». «És per a tots ells que reclamem l'amnistia, pels presos polítics i els exiliats, però també per totes les persones anònimes que s'hi han deixat la pell defensant i exercint els drets i les llibertats», va assenyalar Font.

Entre els participants hi havia la germana de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Montse Puigdemont, que va remarcar que «el patiment dels familiars no es fa visible» en moltes ocasions. «Evidentment com a ciutadà de Catalunya et fa mal que intentin empresonar el teu president, però en el meu cas es tracta també del meu germà», va assenyalar.