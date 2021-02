Montjuïc serà el següent barri gironí a passar a un sistema porta a porta

Cubells per a la recollida porta a porta de Vilablareix, l'any 2013.

El barri de Montjuïc de Girona serà el proper lloc on s'implementarà un sistema porta a porta de gestió de residus. Ara, l'Ajuntament està portant a terme un estudi de viabilitat per trobar la millor manera de fer aquest canvi. Entre d'altres, estudia la possibilitat de combinar el porta a porta amb contenidors intel·ligents, el sistema que s'ha implementat els últims mesos als barris de l'Eixample i del Mercadal.

De fet, el regidor de Neteja i Recollida de Residus, Eduard Berloso, explica que les particularitats del barri de Montjuïc «s'ajusten molt al porta a porta», però afirma que, en alguns punts on hi ha blocs de pisos, podria ser més convenient establir un sistema mixt, centralitzant-hi la gestió de residus en contenidors intel·ligents en aquells llocs.

«El porta a porta ja està en marxa a la Vall de Sant Daniel, a la Pujada a la Torrassa i Campdorà», recorda Berloso. Sumant-hi Montjuïc, «tindríem tota la zona de la muntanya de Campdorà amb aquest sistema», apunta el regidor. La posada en marxa dependrà de la finalització de l'estudi.

Montjuïc serà el barri més poblat de la ciutat on es posi en marxa un model de gestió de residus porta a porta. L'any 2020, comprenia un total de 1.069 habitatges. En aquests moments, el sistema està estès en 424 vivendes de tota la ciutat: 316 de Sant Daniel, 34 a la muntanya de Campdorà i 70 al Pla del mateix disseminat, segons dades de 2020 de l'Ajuntament.

Campdorà i la Pujada a la Torrassa van passar a funcionar amb el porta a porta en el mateix moment que s'estenien els contenidors intel·ligents a l'Eixample, a partir del 30 de novembre de l'any passat. El regidor apunta que, dos mesos i mig després, està «funcionant perfectament».

Les úniques incidències es van registrar al principi. «A Campdorà hi ha cases dispersades per la muntanya», indica, cosa que va causar alguns problemes quan el treballador de neteja que s'hi enviava a recollir els cubells era nou, i encara no coneixia la ubicació exacta dels habitatges. El regidor de Neteja de l'Ajuntament explica que aquest problema va quedar resolt pocs dies després.

Tendència a tota la comarca

Gràcies al nou sistema, s'ha aconseguit augmentar els nivells de recollida selectiva. Per exemple, a la Vall de Sant Daniel, amb el porta a porta el 2020 es va arribar a un 79,96% de reciclatge. Segons Berloso, són unes mesures que van en la línia del «compromís del govern amb la preservació del medi ambient i amb un model de ciutat sostenible», com ja va manifestar l'alcaldessa, Marta Madrenas, en l'anunci de l'ampliació de la prova pilot dels contenidors intel·ligents, el novembre passat.

No només Girona està impulsant el canvi en la gestió de residus. El Consell Comarcal del Gironès també ha proposat als municipis de la comarca un nou model de recollida porta a porta pels propers deu anys. S'hi han acollit 14 poblacions. L'objectiu és que el reciclatge arribi al 75% (amb un mínim del 70%), que actualment és del 42,66% de mitjana en aquests llocs. Així, s'uniran a Celrà i Vilablareix; ambdós ja tenen implementat el sistema porta a porta, si bé no formen part del contracte comarcal.