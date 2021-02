Joventut i Promoció Econòmica reforcen les xerrades als instituts de Salt

L'Ajuntament de Salt, a través de les àrees de Joventut i Promoció Econòmica, ha reforçat aquest curs el servei de xerrades informatives als instituts del municipi. Aquestes sessions, que enguany es realitzaran coordinades entre les referents d'ocupació juvenil, l'EMO i el Viver d'Empreses, estan enfocades a conèixer les principals eines per la recerca de feina i, més concretament, es treballaran aspectes com la confecció del currículum o competències per afrontar una entrevista de selecció. Tècniques del Programa Referent d'Ocupació Juvenil i l'EMO faran sessions enfocades a la recerca de feina i a oferir els serveis municipals que poden ajudar i acompanyar els joves en el desenvolupament del seu projecte professional.