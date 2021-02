Una dona de 76 anys resulta ferida greu en ser atropellada per una moto a Salt

El carrer on es va produir l'accident de trànsit

El carrer on es va produir l'accident de trànsit · Aniol Resclosa

Atropellament de gravetat ahir a Salt. Una dona de 76 anys va resultar ferida greu després de ser atropellada per una moto a Salt. El succés es va produir cap a dos quarts d'onze del matí, en un pas de vianants del carrer Doctor Ferran de la localitat.

Les causes del sinistre viari estan essent investigades per la Policia Local. I és que no estava massa clar si la víctima estava anant amb bicicleta o només la portava al costat en creuar un pas de vianants. En el moment que travessava el pas de vianants, una moto va envestir-la i la va deixar estesa a terra.

Li va causar ferides de gravetat i arran dels fets, els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) la va evacuar amb ambulància fins a l'hospital Josep Trueta. On ahir en tancar l'edició, segons fonts del centre sanitari, es trobava ingressada en estat greu després d'haver passat per quiròfan en aquest equipament.

El conductor de la moto també va resultar ferit en l'accident però en aquest cas de caràcter. lleu. En el seu cas, el SEM va decidir traslladar-lo fins a l'hospital Santa Caterina de Salt.

Investigació en curs

Els testimonis seran claus en l'elaboració de l'atestat policial, segons fonts municipals, que hauran de permetre saber el desencadenant de l'accident i la situació de la víctima en el moment dels fets.

A banda de la Policia Local de Salt i el SEM, fins al lloc dels fets també hi van treballar els Bombers, amb dues dotacions.

Aquest succés va obligar a tallar de forma momentània el carrer Doctor Ferran de Salt mentre hi van treballar els sistemes d'emergència.