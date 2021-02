Detingut per ajudar a aprovar l'examen de conduir donant les respostes per auricular

Els diners i els sistemes de comunicació que utilitzaven per passar-se les respostes

Els diners i els sistemes de comunicació que utilitzaven per passar-se les respostes · Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil ha detingut un home que presumptament ajudava a aprovar l'examen teòric del carnet de conduir a aspirants a través de mitjans electrònics. Donava les respostes a través de l'auricular d'un telèfon mòbil. El cos policial sospita que l'arrestat cobrava diners als aspirants. També creu que podria pertànyer a un grup organitzat que es dedicaria a ajudar a obtenir els permisos de conduir de forma fraudulenta. L'arrestat és un home de 31 anys, hindú, amb permís de residència a Espanya i veí de Sant Boi de Llobregat (Barcelona). L'acusen de ser el presumpte autor d'un delicte contra l'Administració Pública i un de falsedat documental.



Sospites de fa mesos

La investigació es remunta fa uns mesos quan funcionaris deque es trobaven realitzant l'examen teòric per a l'obtenció del permís de conduir tipus B, és a dir, el de cotxe. Sospitaven que podrien haver utilitzat algun tipus de suport tècnic i suport exterior per superar-la.

Arran d'això, la Guàrdia Civil amb la col·laboració amb la Prefectura el dilluns passat va muntar un dispositiu durant la celebració dels exàmens teòrics del permís de conduir per tal de detectar si hi havia conducta anòmala.



Durant la prova els agents van detectar com diverses persones de diferents nacionalitats, algunes amb escassos coneixements de l'idioma, semblava que podrien tenir suport des de l'exterior mitjançant l'ús de mitjans tècnics com ara auriculars i micròfons, entre d'altres. Per així obtenir les respostes correctes a les preguntes formulades, mitjançant els seus telèfons mòbils.

3.000 euros en efectiu

Els agents van fer diferents inspeccions i van descobrir que diversos aspirants i la persona detinguda, el ciutadà de nacionalitat hindú que es trobava a l'exterior, disposaven de telèfons mòbils, auriculars, micròfons i altres mitjans electrònics per comunicar-se. També van comissar prop de 3.000 euros en efectiu i un vehicle d'alta gamma.

Les investigacions de la Guàrdia Civil apunten la possibilitat que es pugui tractar d'un grup organitzat que, a canvi d'una substanciosa quantitat de diners, prepararia i dotaria de mitjans tècnics als examinats amb el propòsit de facilitar-los les respostes durant l'examen. De moment, la investigació s'ha saldat amb un detingut i tres més persones en qualitat de investigades. Les diligències, el detingut i el material confiscat van ser posats a disposició de Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Girona.