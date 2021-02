Ryanair oferirà 28 rutes a l'estiu des de l'Aeroport Girona-Costa Brava, però queda lluny de les 36 de l'any passat

Ryanair ha recuperat 20 rutes per aquest estiu des de l'Aeroport Girona Costa-Brava, que s'afegiran a les vuit que hi ha actualment. Tot i això, l'oferta de la companyia irlandesa queda lluny de les 36 rutes que tenia l'any passat. D'aquí pocs mesos, doncs, qui vulgui podrà volar des de Girona fins a ciutats com Dublín, Manchester, Frankfurt, Karlsruhe, Pescara, Edimburg, East Midlans, Londres, Liverpool, Cracòvia, Budapest, Lamezia, Bèrgam, Nàpols i Brussel·les. Ryanair ha posat a la venda bitllets a aquestes noves destinacions a finals de març, coincidint amb la Setmana Santa. D'altres, en canvi, no estaran disponibles fins als mesos de maig i juny.

Des de la companyia es mostres "optimistes" i confien que la vacuna de la Covid permeti als ciutadans poder tornar a viatjar. La recuperació d'aquesta vintena de rutes és una bona notícia per l'Aeroport de Girona Costa-Brava. I és que el nombre de passatgers que ha registrat aquest gener és de 863, un 97,6% menys que l'any passat. Més de la meitat dels seus usuaris han estat turistes estatals (474), fet que representa un increment dels 515,6% respecte l'any passat.

De fet, aquest és un fet inaudit que també porta que les cinc destinacions més concorregudes siguin totes ciutats espanyoles. En primer lloc hi ha els 90 passatgers que han vingut de Castelló de la Plana. En segon lloc, hi ha Jerez amb 85 usuaris i el segueix Lleó amb 82. No és fins a la setena posició que hi ha l'aeroport de Sant Petersburg, seguit del de Moscou.

El turisme rus ha portat 89 passatgers durant el gener, un 98,6% menys dels que venien durant el gener de 2020. Un dels públics amb menys davallada ha estat el britànic, que ha caigut un 52,1%. Habitualment el nombre de visitants és molt escàs durant els mesos d'hivern, si ve a l'estiu creix exponencialment.

Pel que fa a les operacions, s'han registrat 725 enlairaments i aterratges, un 21,3% menys que l'any passat. Aquesta disminució s'incrementa en els vols comercials, ja que només s'han fet 135 operacions durant el gener, un 63,4% menys que el 2020. La resta, la majoria són vols d'escoles de pilots.