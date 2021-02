Mor la dona atropellada dijous per una moto en un pas de vianants a Salt

La zona on es va produir l'accident de trànsit de Salt.

La víctima de l'atropellament d'aquest dijous a Salt va morir ahir a l'hospital Josep Trueta de Girona. Des de dijous estava ingressada al centre sanitari. Poques hores després d'arribar-hi va ser intervinguda i posteriorment, la van traslladar a la Unitat de Reanimació i Cures crítiques d'Adults (REA) però el seu estat era crític. Finalment, ahir hi va perdre la vida en no poder superar les lesions que va patir. La víctima tenia 76 anys.

La Policia Local de Salt està investigant aquest accident de trànsit de gravetat, que va produir-se dijous en un pas de vianants del carrer Doctor Ferran de la localitat. La dona va ser atropellada -s'apunta que anava amb bici- per una moto a Salt cap a dos quarts d'onze del matí. L'envestida va provocar que la dona caigués a terra i va patir ferides de gravetat. Arran dels fets, el SEM la va evacuar amb ambulància fins a l'hospital Josep Trueta. On ahir al matí va perdre la vida. El conductor de la moto també va resultar ferit lleu en l'accident i el van evacuar a l'hospital Santa Caterina.

Amb aquesta víctima, ja són tres les persones que han perdut la vida en un accident de trànsit a les comarques de Girona des de principis d'any. Tot i això, cal dir que el de Salt és el primer sinistre viari urbà que acaba amb una persona finada.

L'últim accident amb víctimes mortals a la província es va produir el dia 31 de gener a Castelló d'Empúries. Va morir un ciclista en ser envestit per una furgoneta quan anava per la C-620 . La víctima era Sergi Murga, de 37 anys. Un conegut exfutbolista de diferents equips i l'entrenador llavors del juvenil del Peralada. El conductor de la furgoneta va acabar detingut i la jutge va acordar mesures cautelars com són compareixences periòdiques al jutjat i també li va retirar el permís de conduir mentre es tramita la causa.