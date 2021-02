Campanya de suport al comerç local de Girona amb vals de descompte

L'Ajuntament de Girona impulsarà noves accions per donar suport al comerç local en el marc de les mesures adoptades per a la reactivació econòmica de la ciutat. El consistori consolidarà la iniciativa «Regala Girona» donant-li continuïtat al llarg del 2021. La campanya partirà d'una imatge genèrica i s'anirà adaptant en funció de les accions específiques que s'impulsin.

La campanya va néixer el novembre com una acció de promoció del comerç local, els productes de proximitat i la restauració per les festes de Nadal. L'èxit de la iniciativa ha propiciat la reedició de la campanya. Ara diverses associacions de comerç oferiran vals de descompte en diversos moments de l'any per incentivar el consum entre la ciutadania.

Sota el lema «El petit comerç et regala la teva compra. Vens?», l'associació Girona Centre Eix Comercial, dona el tret de sortida a la campanya i premiarà els guanyadors del sorteig amb un val de descompte d'un valor equivalent a l'import de la seva compra, i d'un màxim de 500 euros. Es podrà bescanviar en qualsevol dels establiments associats.

D'altra banda, l'Ajuntament incrementarà l'import dels ajuts econòmics previstos en la convocatòria de subvencions destinades a les entitats de comerciants. El consistori farà una aportació extraordinària de 40.000 euros a la convocatòria, que resultarà en un total de 95.000 euros destinats a accions de dinamització i promoció comercial per a la ciutat, així com d'interès econòmic i social.