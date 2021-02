PSC i Ciutadans carreguen contra l'alcaldessa

El PSC de Girona va criticar ahir les valoracions de l'alcaldessa, afirmant que la condemna de Madrenas a la violència «culpant-ne l'Estat és com apagar foc amb gasolina». En un comunicat, els socialistes van remarcar que «la violència no és mai el mitjà» i afegien que «la Llei és un pilar fonamental de la democràcia i no es pot posar en dubte sense generar caos». El PSC gironí defensa que les reformes a la llei s'han de fer «en el marc democràtic i acordat», i assegura que «el govern d'esquerres de l'Estat hi està treballant des de fa dies». A més, reiteren que la tasca s'ha de fer de forma «serena i rigorosa».

Amb tot, el PSC afirma que la reforma «exigeix protegir la llibertat d'expressió, però també a col·lectius vulnerables que pateixen atacs injustificables». En el comunicat, defensen que «en aquests moments recuperar la concòrdia i el respecte mutu» entre catalans «és un imperatiu» que interpel·la la responsabilitat dels polítics.

Ciutadans

També va carregar contra les declaracions de Madrenas el portaveu del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament, Daniel Pamplona, qui va criticar a les xarxes que «no és una condemna als disturbis si alhora justifica que passin».

I va acusar l'alcaldessa de fer «blanquejament de la violència», afirmant que això «ha permès que els CDR ocupessin l'Ajuntament i incendiessin els carrers de Girona cada vegada que han volgut». En un tuit, Pamplona feia referència a l'ocupació per part dels CDRs de l'Ajuntament l'any 2019 en protesta per la suspensió de les barraques d'aquell any. «Madrenas és la petita Trump gironina durant l'assalt al Capitoli», va qualificar el portaveu de la formació taronja.