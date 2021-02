Oficines cap per avall després dels disturbis

L'endemà dels aldarulls. Girona va despertar ahir amb danys en cinc establiments bancaris del Mercadal, que s'afanyaven a reparar vidres i portes, i a netejar les pintades després dels disturbis de la vigília. Els veïns de la zona, però, es mostraven preocupats per uns fets que alguns qualificaven de «greus».

«Tindrem problemes per trobar caixers, avui», comentava un veí del Mercadal de Girona, tot passant per davant l'oficina de Caixabank del carrer Sta. Clara, custodiada per un vigilant de seguretat. Separat dels vianants per una cinta, aquest havia d'aturar constantment a persones que s'acostaven a treure diners o fer-hi gestions. Els disturbis de dimarts a la nit havien entrat dins l'oficina, deixant-la inutilitzable. Fins i tot el cotxe d'exposició va rebre, amb els vidres trencats, una pintada i una cadira sobre el capó. «No m'estranya, la gent està molt enfadada», manifestava un client dels que va haver de girar cua.

L'escena, que despertava la curiositat de tothom qui passava per allà, es repetia en cinc establiments bancaris del barri, on ahir els treballadors intentaven posar ordre després de trobar-se l'oficina cap per avall. El Sabadell de la pl. Josep Pla va quedar tan malmès que tampoc va poder obrir. Una altra oficina de Caixabank també va veure's afectada, en aquest cas, a Pl. Independència. Allà, els autors dels aldarulls van aconseguir irrompre a l'interior i malmetre maquinària, trencar un televisor, escampar paperassa i trencar el caixer automàtic. Malgrat això, van poder obrir al públic mentre netejaven les pintades.

I va anar de poc que no entressin també al BBVA del costat, que només va patir desperfectes a la façana i va poder atendre als clients ja a mig matí. L'arribada dels Bombers per apagar el foc causat als dos vestíbuls dels bancs de la plaça, va impedir-ho. Un fet similar al que va patir l'establiment de Bankia, del carrer de la Séquia, que també va poder obrir, però mentrestant uns operaris prenien les mides de la porta de vidre, que havia quedat rebentada.

Amb tot, aquests establiments es van endur la pitjor part dels aldarulls. Més enllà d'això, ahir al matí només en quedava el rastre en alguns punts de la plaça U d'Octubre, on es veien algunes pedres i punts de la vorera aixecats per part dels disturbis.

Es tracta del lloc on es van concentrar els principals enfrontaments amb els cossos policials. «Això era vandalisme, no era normal», protestava ahir una veïna de la plaça, Diana Camaño, que apuntava que «mai no havia vist res així: les tanques volaven com platets voladors, i alguns fins i tot arrancaven les pilones del terra», manifestava. «La situació és greu, això s'ha de parar», es queixava. En aquesta línia també parlava José González, propietari d'un bar de la zona, que comentava com alguns veïns que viuen prop dels establiments bancaris «estaven espantats» pels incidents. I hi sumava que «la destrossa de contenidors i senyals, això val diners».