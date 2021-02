Girona manté els grups de P3 però un de l'Annexa passarà al Marta Mata

El Departament d'Educació ha decidit mantenir els grups de P3 pel curs vinent tot i el descens de la natalitat. Seran 47 grups, com en el curs en vigor. Això sí, traurà un dels grups de l'escola Annexa- Joan Puigbert passarà a l'escola Marta Mata. Aquest tipus de canvis ?s'estan produint de manera ?rotatòria els darrers cursos. Els darrers anys, els centres que havien perdut un grup temporalment ?havien estat Marta Mata, Cassià Costal o Dalmau Carles, per exemple.

De fet, la directora de l'escola Annexa, Susanna Arboleas, ha ?explicat que des del Departament se'ls ha assegurat que la mesura era temporalment, per un curs, i que l'any vinent recuperaran el grup que ara perden. En aquest sentit, exposa que, per aquest motiu, no estan «preocupats».

El director dels Serveis Territorials d'Educació, Martí Fonalleras, ha posat en valor el manteniment del número de grups de P3 el curs vinent a la ciutat de Girona. «No és anecdòtic dir-ho, perquè mantenir el número de grups no és fàcil», ha confessat.

Fonalleras basa aquest esforç en el fet que la quantitat de nens i nenes que el curs vinent començaran P3 seran menys que enguany. Per això reitera l'aposta del Departament de no reduir el número de grups.

D'aquesta manera es busca seguir reduint la ràtio i més, actualment, amb la pandèmia i les crides a assegurar una distància social. Actualment, la ràtio màxima permesa és de 25 alumnes per aula. Aquest curs la mitjana d'alumnes era d'aproximadament un 20,8 per aula de P3. Segons les dades de l'Ajuntament, l'any 2017 van néixer i estan empadronats a la ciutat 986 nens i nenes. L'any següent, el 2018, la xifra va baixar als 962 infants. Són 24 menys, una xifra que podria arribar a suposar tot un grup menys d'alumnes de P3.