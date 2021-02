Entra en funcionament l'estació de Girocleta de Pedret

Girona compta des d'aquest matí amb una nova estació de Girocleta operativa situada a la ronda de Pedret. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la regidora de Mobilitat i Via Pública del consistori, Marta Sureda, han visitat avui la parada, que consta de 25 aparcaments i que suposa la vint-i-tresena estació del servei municipal de bicicletes de la ciutat. Amb la posada en marxa d'aquesta estació, l'Ajuntament de Girona manté el compromís d'ampliar la presència d'aquest servei públic al màxim de barris de la ciutat. En el cas de Pedret, s'ha consensuat també amb els veïns i veïnes del barri, que havien expressat la voluntat de disposar d'una parada de Girocleta a la zona.

"Des del govern seguim apostant pel model de servei públic de bicis que tenim a la ciutat, fent créixer el nombre d'estacions de Girocleta per millorar aquest transport i per apropar-lo a tots els barris. Es tracta d'un model d'èxit que continuarem potenciant, com demostràvem a la previsió d'inversions, on hi incloíem tres noves estacions de cara al futur", ha destacat la regidora Marta Sureda.

A més, el consistori també està pendent de posar en circulació noves bicicletes per a la Girocleta. De moment, entre els mesos de febrer i de març ja se n'incorporaran al servei 50, i en els propers mesos arribaran les 250 que es van adquirir el passat 2020 a l'empresa Era Faraday, S.L.



Conveni amb Reus

Seguint en l'àmbit del transport, l'Ajuntament de Girona ha signat un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Reus per intercanviar coneixements en matèria de mobilitat sostenible a les respectives ciutats. El protocol d'actuació entre tots dos consistoris es va aprovar per Junta de Govern Local el passat 22 de gener.

Gràcies a aquest conveni, l'Ajuntament de Reus podrà conèixer millor el funcionament de la Girocleta amb l'objectiu d'implementar un sistema públic de bicicleta compartida en aquest municipi del Baix Camp; mentre que, per la seva banda, l'Ajuntament de Girona rebrà l'assessorament de la ciutat de Reus en la gestió dels aparcaments soterrats municipals. En aquests moments, l'Ajuntament de Girona té deu concessions demanials per a l'explotació d'aparcaments soterranis.