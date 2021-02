Sis detinguts per dues baralles, en quatre hores, al parc Central

desplegament de mossos al parc central. La policia va arribar al lloc dels fets amb multitud de vehicles policials i agents. 1 L'operatiu policial al carrer Bisbe Sivilla.

Dues ballares amb quatre hores de diferència al parc Central de Girona van acabar amb la detenció de sis dels implicats. En la primera, els Mossos d'Esquadra van enviar una vintena d'unitats al carrer Bisbe Sivilla. L'operatiu es va iniciar a dos quarts de dotze del migdia i va acabar amb quatre detinguts. En la segona trifulca, cap a dos quarts de quatre de la tarda, la Policia Municipal hi va enviar pràcticament una desena d'agents i va acabar amb la detenció de dos individus. Els detinguts tenen, majoritàriament, antecedents i una edat compresa entre els 19 i els 32 anys.

La primera baralla hauria començat pel robatori d'un telèfon mòbil i hi havia almenys quatre persones implicades. Un noi es va refugiar a l'interior d'un bar i va acabar ferit per cops a la cara que acabarien necessitant atenció mèdica. La responsable intentava posar pau i que no li fessin malbé res però els cops i crits van fer que els veïns i vianants truquessin a la policia.

Els Mossos van anar arribant progressivament i van acumular-hi almenys quatre cotxes i dos furgons policials. També agents de paisà. A més amés, hi van anar dues motocicletes de la policia municipal i un cotxe, avisats per altres veïns i vianants.

Mòbil amagat a la paperera

El noi que estava a dins del local assegurava que l'havien intentat atacar amb un ganivet i que li havien robat el mòbil. Els Mossos van fer una recerca per la zona, a tocar de les populars granotes del parc Central i de l'estació del TAV. No van trobar cap ganivet per terra però sí que van trobar el mòbil que un dels implicats en la baralla assegurava que li havien robat. L'aparell estava a l'interior d'una paperera del parc infantil proper a l'estació. Possiblement el lladre l'hi havia col·locat per amagar-lo, esperant poder-lo agafar posteriorment. El mosso que el va trobar va cridar «bingo!». Els Mossos es van endur els detinguts, emmanillats, cap als calabossos, després d'escorcollar-los un a un de cara a la paret.

En la segona de les baralles, alguns dels implicats van intentar fugir en sentir les sirenes de la policia. Però van aconseguir localitzar-ne diversos a la zona de les granotes del parc Central. Dues de les persones identificades tenien una ordre pendent de detenció, motiu pel qual van acabar detingudes per la Policia Municipal.

Zona amb punts d'inseguretat

El desplegament policial per identificar i detenir els implicats va provocar que multitud de vianants s'aturessin a observar què passava. En aquesta zona de Sant Narcís on es van produir les baralles hi ha queixes veïnals per inseguretat, des de fa mesos. Tant a la plaça Joan Brossa com a la zona de les granotes, a la zona de les palmeres de l'estació Jove i a l'entorn del parc infantil. De fet, la presència de la Policia Municipal i els Mossos s'ha incrementat en els darrers mesos.