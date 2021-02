Queixes en una llar d'infants de Salt per obrir tard després de ser seu electoral

Queixes entre les famílies usuàries de l'escola bressol El Carrilet de Salt, després que ahir al matí la llar d'infants no pogués obrir amb normalitat a les 8.45 hores, tal com estava previst. No es va posar en funcionament fins a les onze del matí.

L'escola va ser seu electoral diumenge, i a les onze de la nit es va procedir a fer una «desinfecció a fons», segons va informar l'Ajuntament de Salt. Tot i això, la pluja que va caure durant la jornada electoral va fer que s'allargués «la neteja addicional programada», va indicar el consistori.

Això va fer que la llar d'infants no pogués obrir amb normalitat fins a les onze del matí. Algunes famílies es van queixar perquè no van conèixer el retard fins minuts abans de l'hora d'obertura.