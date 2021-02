Primark aterrarà a l'Espai Gironès

El passat mes de desembre, l'aixecament de les limitacions de mobilitat en ple pont de la Puríssima, el dilluns dia 6, va provocar que els carrers del centre de Barcelona s'omplissin de barcelonins i catalans que hi van anar de rebaixes. Les imatges de llargues cues a les botigues del Portal de l'Àngel i plaça Catalunya van aparèixer a tots els telenotícies, però, per sobre de totes, la cua de més d'una hora per entrar al Primark de plaça Catalunya. Una botiga de sis plantes, en una de les millors cantonades de la capital catalana, que és una prova més de l'enorme popularitat d'aquesta cadena irlandesa de roba i complement de la casa de baix cost que arribarà a les comarques gironines a finals de l'any vinent. Primark va anunciar ahir els seus plans d'expansió a Espanya, on ja té 45 establiments, i hi figura l'obertura d'una botiga a l'Espai Gironès de Salt. Des del centre comercial no es va valorar ahir la notícia, entenent que l'anunci és una decisió de la firma nascuda a Dublín fa poc més de mig segle, que suposaria l'obertura d'una botiga de grans dimensions. L'anunci de Primark, recollit ahir per l'agència Europa Press, parlava d'una botiga de 3.700 metres quadrats i dues plantes que estaria en funcionament de cara a la part final del 2022.

Sense dades concretes per part de l'empresa, que calcula en 650 els llocs de treball que generarà amb les seves set noves botigues a tot Espanya, l'arribada de la firma irlandesa a Salt podria suposar un centenar de llocs de treball. Una bona manera de preveure les ofertes laborals que Primark generarà a l'Espai Gironès és la comparació amb la botiga que va obrir fa dos anys a Sevilla, més gran que la que preveu aquí, d'uns 5.000 metres quadrats, on va generar al voltant de 250 llocs de feina. Segons el conveni registrat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), el sou dels treballadors de les botigues de Primark oscil·la entre els 14.500,50 i 16.740 euros anuals dels dependents, els 18.862 dels supervisors i els 21.220 euros dels caps de botiga. L'empresa té una pàgina web (Empleos Primark) on publica totes les seves ofertes de feina a l'Estat.

«Moda increïble a preus increïbles» és el lema de Primark, que, segons va explicar ahir en declaracions a Europa Press el seu director general a Espanya, Carlos Inacio, preveu obrir set noves botigues a l'Estat. Entre les més grans, la de Girona i una al centre de Madrid. La resta serien a San Fernando (Cadis), Sant Sebastià, Bilbao, Vigo i Marbella. «Espanya va ser el primer mercat important per a Primark a Europa Occidental fa ja més d'una dècada i estem encantats d'obrir noves botigues a noves localitzacions com a part de la nostra contínua expansió a Espanya», va indicar Inacio apuntant que «crearem més de 650 oportunitats laborals, que tindran un impacte positiu important en les economies locals on operem».

La ubicació a l'Espai Gironès

Una botiga de 3.700 metres quadrats i dues plantes és un pas més enllà del que, fins ara, ha estat habitual a l'Espai Gironès. Per posar en context, una de les darreres grans marques internacionals en apostar pel centre comercial de Salt va ser FNAC. La firma francesa de llibre té una botiga molt àmplia a la planta baixa de l'Espai Gironès que, però, amb els seus aproximadament 700 metres quadrats queda lluny de les dimensions que va anunciar ahir Primark. Igualment, l'estructura de dues plantes no coincideix tampoc amb la tipologia de botigues en l'edifici principal del centre comercial. Sí que tenia dues plantes, l'espai que, anys enrere, havia ocupat la botida de mobles Fly, i per la qual s'hi accedeix des d'una porta diferent a la de la resta de l'Espai Gironès. Una altra opció seria que la botiga s'ubiqués en una hipotètica ampliació del centre com, abans de la pandèmia, els seus gestors havien estudiat fer a la zona més propera a l'autopista (a l'aparcament del Feu Vert).