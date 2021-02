Girona posa en marxa la nova estació de Girocleta a Pedret

Girona compta des d'ahir al matí amb una nova estació de Girocleta operativa situada a la ronda de Pedret. La parada, que consta de 25 aparcaments, és la 23a estació del servei municipal de bicicletes. Així, l'Ajuntament manté el compromís d'ampliar la presència d'aquest servei públic al màxim de barris de la ciutat. En el cas de Pedret, s'ha consensuat també amb els veïns del barri, que havien expressat la voluntat de disposar d'una parada a la zona.

«Des del govern seguim apostant pel model de servei públic de bicis que tenim a la ciutat, fent créixer el nombre d'estacions de Girocleta per millorar aquest transport i per apropar-lo a tots els barris. Es tracta d'un model d'èxit que continuarem potenciant, com demostràvem a la previsió d'inversions, on incloíem tres noves estacions de cara al futur», va destacar la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda. L'Ajuntament també ha incorporat 50 noves bicicletes al servei, a les quals n'afegiran 250 els propers mesos.