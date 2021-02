Girona compra dos nous minibusos per a les línies urbanes L7 i L11

L´Ajuntament de Girona incorporarà dos autobusos a la flota de vehicles de transport públic urbà de la ciutat, a les línies L7 (Torre Gironella - Can Gibert del Pla - Hospital de Salt) i L11 (CAP Güell - CAP Montilivi - UdG-Montilivi). Es tracta de dos busos per a Transports Municipals del Gironès (TMG), amb capacitat per a 55 persones cadascun, dotats de plataforma baixa autoportant i propulsats amb gasoil d'acord amb la normativa d'emissions Euro6.

L'adquisició permetrà transportar més passatgers, ja que se substituiran dos microbusos de 14 anys d'antiguitat, amb capacitat per a 22 persones. A més, a diferència dels anteriors, de plataforma alta i no autoportant, seran accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

«Des del consistori s'està fent una renovació molt important dels autobusos a la ciutat, amb la intenció de millorar tant la comoditat de les persones viatgeres i treballadores, com també l'eficiència energètica de la flota», afirma la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda, que afegeix que la incorporació modernitza dues línies que creuen Girona «ampliant capacitat» i reforçant l'aposta del govern «per un transport públic segur i de qualitat al servei de la ciutadania».

El cost d'adquisició ha estat de 439.600 euros (IVA exclòs), i es preveu que comencin a circular al març.