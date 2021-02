Absolen un pare acusat d'abusar sexualment de la filla

L'Audiència de Girona ha absolt el pare que s'enfrontava a 6 anys de presó per abusar sexualment de la filla. Segons la Fiscalia, l'home hauria fet tocaments a la menor i s'hauria arribat a masturbar davant seu en diverses ocasions entre els anys 2009 i 2016.

La sentència, però, conclou que els abusos no s'han pogut provar «amb seguretat i certesa». Perquè el tribunal detecta «contradiccions rellevants» al llarg dels diferents relats que va fer la menor -tant durant la fase d'instrucció com al judici mateix. A més, l'Audiència diu que tampoc es pot descartar que la filla denunciés el pare per ressentiment, perquè, anys després de divorciar-se de la mare, va tornar-se a casar amb una altra dona i va desentendre's de la menor.

El cas que ara la Secció Tercera ha sentenciat s'estenia entre els anys 2009 i 2016. Segons sostenia la Fiscalia, al llarg d'aquest temps l'home hauria abusat sexualment de la seva filla en diverses ocasions. Primer, al domicili que compartia la família a Sant Joan de Mollet (Gironès). I més endavant, quan el matrimoni ja s'havia separat, i aprofitant el règim de visites, en un pis del Barri Vell de Girona, a Flaçà i, de nou, en un altre habitatge de Sant Joan de Mollet. Durant el judici, el processat va negar els càrrecs. El pare, que només va respondre les preguntes del seu advocat, va atribuir la denúncia a una revenja. Va explicar que la seva filla no suportava que s'hagués tornat a casar i deixés de pagar-li la pensió, i que feia quatre anys que no mantenia contacte amb ella. Per la seva banda, la menor –que ara té 17 anys- va sostenir que el processat abusava d'ella dient-li que era «com un joc».

La sentència absol l'acusat d'un delicte continuat d'abusos sexuals a menor de 16 anys. A més de la pena de presó, l'acusat també s'enfrontava a passar-se 10 anys en llibertat vigilada i a pagar 20.000 euros d'indemnització. La sentència no és ferma i en un termini de deu dies s'hi pot interposar recurs d'apel·lació.