El Govern i la Diputació de Girona donaran 75.000 euros a la Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i la Diputació de Girona han signat un acord amb la Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social a la demarcació en què es comprometen a donar 75.000 euros de subvenció. Aquests diners es distribuiran entre les 17 entitats que formen la xarxa i que a dia d'avui gestionen 187 pisos per a persones en exclusió social. Això comporta que, com a mínim, rebran 1.200 euros per cada habitatge que gestiona la xarxa. Aquesta plataforma s'adreça a les entitats sense ànim de lucre que tenen com a finalitat ajudar persones en situació de risc d'exclusió i que necessiten una tutela o un seguiment especial.