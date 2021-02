Eleccions catalanes: Més de la meitat dels diputats gironins s'estrenaran al Parlament

Junts per Catalunya continua dominant el mapa polític gironí i la candidatura encapçalada per Gemma Geis s'ha tornat a imposar a aquestes eleccions superant a ERC en la disputa del vot indepdentista. Junts revalida els 7 diputats i ERC els seus 4 i qui obté un important salt són els socialistes gironins pasant d'1 a tres diputats, la CUP dobla d'un a 2 i Vox entra al Parlament. El mapa polític gironí és una radiografia bastant similar a la que s'ha donat a la resta de Catalunya. Com la resta del territori català es confirma la davadallada de Ciutadans. La formació taronja continua en caiguda lliure des de la patacada de les darreres eleccions generals. A les comarques gironines ha passat dels quatre diputats obtinguts el 2017 a no obtenir cap representació. Tampoc el PP obté representació a les comarques gironines.

Seran 9 els parlamentaris que s'estrenaran en el càrrec com a diputats en representació a les comarues gironines. La majoria amb experiència en el món municipalista però no en la política catalana.

Gemma Geis repetirà com a parlamentària. En aquesta darrera etapa ha anat ocupant diferents responsabilitats dins del grup a la cambra catalana com a portaveu adjunt i ara actualment com a portaveu i qui sap si en aquesta legislatura pot veure incrementat el seu poder amb alguna responsabilitat major. I l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas també serà novament parlamentària.

Per la seva banda, la candidata republicana, Teresa Jordà ha pogut revalidar els 4 diputats de les anteriors eleccions. La que fins ara ha estat consellera d'Agricultura podria tornar a formar part d'alguna travessa en el cas que ERC entri en alguna combinació de govern.

Alguns s'estrenaran com a diputats al Parlament com és el cas de l'exsecretari general de CCOO a les comarques gironines, Bartomeu Compte que forma part de la llista d'ERC. Compte ha dedicat pràcticament tota la seva vida almón sindical. Acompanyarà en l'etapa parlamentària a Teresa Jordà, Sergi Sabrià i Anna Caula amb una dilatada ja trajectòria a la cambra catalana.

Igualment s'estrenarà com a parlamentària Sílvia Paneque després de molts anys com a regidora a l'Ajuntament de Girona. Paneque porta una dècada en la política municipal de la capital gironina i ara farà el salt polític al parlament. Com també el seu número 2 a la candidatura, Òscar Apricio amb una llarga trajectòria municipalista a les seves espatlles. En aquest cas a la Bisbal d'Empordà. I es que el PSC es nodrirà en aquesta etapa parlamentària de representants del món municipal. La tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro, Mònica Rios també s'estrenarà com a parlamentària socialista.

Els quatre diputats de Ciutadans queden forma i Jean Castell, el seu candidat, no obté representació. I la CUP trasllada també al parlament la seva experiència municipalista amb Dani Cornellà i l'advocada Montserrat Vinyets.

També han resultats elegits diputats gironins que no es presentaven per la circumscripció de Girona com ara Carles Puigdemont que encapçalava la llista de Junts per Catalunya a Barcelona i Roger Torrent que anava de número 3 d'ERC per la demarcació de Barcelona. I un altre reprsentant «gironí» al Parlament de Catalunya serà Ruben Wagensberg que anava a la llista dels republicans per Barcelona. Concretament, aquest activista musical està estretament vinculat a l'Alt Empordà, concretament a Cantallops. Repetirà com a parlamentari ja que ocupava el número 13 de la llista com a independent.