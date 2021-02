Destinen 152.000 euros a l'ajuda de festivals culturals

L'Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria de subvencions per a festivals d'interès cultural. Tenen per objectiu donar suport a les iniciatives culturals per fomentar l'exhibició artística, per donar suport als creadors del territori, per dinamitzar els diferents barris i per potenciar la relació amb els diversos públics. En total, es destinaran 152.000 euros als ajuts. Es poden presentar sol·licituds fins al 10 de març.

Les subvencions pretenen donar suport a les activitats culturals, de promoció i d'exhibició organitzades per empreses i associacions inscrites al registre municipal d'entitats de l'Ajuntament. Se subvencionaran tres edicions consecutives, fins al 2023. S'inclouen diferents àmbits artístics: arts visuals, art urbà i cultura digital; arts escèniques; cinema i audiovisuals; música; pluridisciplinaris i pensament; i cultura popular.

Les activitats s'han de fer a la ciutat i han de ser obertes a la ciutadania. S'ha establert un màxim de 50.000 euros i un mínim de 5.000 euros per cada edició subvencionada i serà, com a màxim, del 50% del cost de l'activitat.

Els festivals beneficiaris d'aquesta convocatòria se sumaran als Festivals estratègics de la ciutat, que es van aprovar en el ple del gener pel seu valor afegit i la dimensió social, educativa i cultural i que poden tenir ajuts majors. Es tracta de Temporada Alta, el Black Music Festival, el Festival Strenes i el Festivalot.