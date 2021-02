La policia de Salt usa la pistola elèctrica per reduir un home

La Policia Local de Salt va haver de fer servir ahir una pistola elèctrica per reduir un home de 22 anys amb ordres pendents que es resistia a la detenció. Segons va informar la Policia, els fets es van produir a quarts de cinc de la tarda a la plaça Llibertat, quan els agents van veure el jove, buscat per delictes de receptació i robatori violent. Quan el van intentar arrestar, el sospitós s'hi va resistir. Va ser aleshores quan els agents van haver de fer servir la Taser per reduir-lo i quatre d'ells van resultar ferits amb contusions.

L'arrestat tenia ordres de detenció pendents dictades per jutjats gironins per delictes de receptació i robatori amb violència. Al tancament d'aquesta edició, el detingut es trobava a les dependències policials de Salt, pendent de traslladar-lo als jutjats. Als delictes pels quals els buscaven, se li podrien afegir ara delictes de resistència i atemptat a agents de l'autoritat.