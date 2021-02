La mare M. Nativitat de St. Daniel fa 100 anys

La mare Maria Nativitat Madrenys Caballé, del monestir de Sant Daniel de Girona, va celebrar ahir el seu centenari. Natural de Sils, va entrar al monestir fa 74 anys, el 2 d'agost de 1947. Allà ha treballat en la confecció de vestits, bates i ornaments, segons explica la priora, Maria Assumpció Pifarré, que destaca la seva «fortalesa» i «senzillesa».

Felicitació de l'Ajuntament

La regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona, Núria Pi, va visitar el monestir de Sant Daniel ahir a la tarda per felicitar-la en nom del consistori i de la ciutat. La regidora li va lliurar, com a obsequis, un ram de flors i també una carta signada per l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas.