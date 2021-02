Salt incorpora tres agents a la plantilla de la policia

La Policia Local de Salt ha incorporat durant les darreres setmanes tres agents després de dur a terme un procés d'oposicions per mobilitat interadministrativa i, a hores d'ara, la plantilla es consolida amb 57 membres. Aquests tres policies se sumen als altres tres que van entrar al cos municipal durant el setembre. Aquestes sis places formen part de la planificació per augmentar la plantilla i cobrir vacants que ha impulsat l'Ajuntament i que, tal com explica l'alcalde, Jordi Viñas, «el 2020 vam donar llum verda a aquesta ampliació que s'ha anat executant durant els darrers mesos i que ara ens ha permès elevar la plantilla de la Policia Local als 57 agents. Tot plegat amb l'objectiu d'adaptar el cos a les necessitats del municipi».

El regidor de Seguretat Ciutadana, Toni Vidal, afegeix que, «a les sis incorporacions que hem dut a terme durant els darrers mesos, a hores d'ara hi hem de sumar dos agents interins més que hem sumat per tal de cobrir les baixes dels agents que han iniciat la formació a l'escola de policia».

Properament també està previst iniciar el procés de promoció interna de dues places de caporal i una plaça de sergent.