Denuncien 26 estudiants per una festa nocturna al Barri Vell

La Policia Municipal de Girona ha desmantellat una festa il·legal nocturna amb 26 estudiants al Barri Vell. Una trucada a la centraleta de la policia, el 092, va posar-los en alerta que s'estava celebrant en un pis d'aquesta zona de Girona i els agents van denunciar tots els implicats.

Concretament, van aixecar acta a les 26 persones que hi havia a l'immoble per incompliment de les restriccions covid. La col·laboració ciutadana en aquest cas ha estat clau per descobrir la festa il·legal.

Els fets es van desencadenar quan el cos de Policia Municipal va rebre una trucada a les onze de la nit de dimarts d'un veí informant que en un habitatge del carrer de la Força número 22 s'estava celebrant una festa.

Els agents es van desplaçar fins al lloc dels fets i van localitzar 26 persones a l'interior de l'immoble.Segons va poder saber el cos policial, es tractava d'un grup d'estudiants i de nacionalitat francesa.

Infracció per sorolls

Els 26 joves van ser denunciats per incomplir les mesures del coronavirus i també es va aixecar un acte per infracció de l'ordenança de sorolls. Gràcies a la col·laboració ciutadana, que va trucar al 092, el cos va poder aturar la festa.

Des que van començar a aplicar-se les restriccions covid, la Policia Municipal de Girona ha intervingut en 10 festes que incomplien les mesures.

33 persones a la Devesa

Per exemple, el novembre en van denunciar 33 persones que estaven fent una festa il·legal en un pis del barri de la Devesa. En aquest cas però el grup havia llogat l'habitatge per fer-hi una celebració, pensant-se que no els descobririen. No va ser així: gràcies a l'alerta dels veïns, els agents van anar fins al pis a quarts de deu de la nit i els van aixecar una acta a tots per incomplir les mesures de seguretat arran de la covid-19.

A més, l'endemà, a la nit la Policia Municipal també va sorprendre nou persones a dins un habitatge del Barri Vell. En aquest cas, les va denunciar per sorolls, incompliment de les restriccions i desobediència.

La Policia Municipal de Girona com la resta de forces policials arreu de la província està vetllant pel compliment de les restriccions de la normativa covid. Per tant, des del seu inici ha fet controls i denunciat també a persones per diversos incompliments com no portar mascareta, trencar el confiament que hi havia al moment -municipal o comarcal- entre altres.