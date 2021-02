Jutgen un violador reincident que s'enfronta a la quarta condemna de presó

La secció quarta de l'Audiència de Girona va jutjar ahir un violador reincident que s'enfronta a la seva quarta condemna per agressions sexuals, aquest cop per presumptament violar una noia amb discapacitat en un parc infantil de Girona el desembre de 2018.

El judici es va fer a porta tancada. Segons indica la Fiscalia, la víctima, que té una discapacitat reconeguda del 65%, va decidir marxar el 18 de setembre de 2018 sense permís del centre on era internada amb l'objectiu d'anar a veure la seva parella, que també té una discapacitat. De fet, l'acusat i la seva parella són germans.

La víctima va presentar-se on creia que vivia el xicot, però va trobar-s'hi l'acusat, que es va oferir a acompanyar-la al pis tutelat on s'havia traslladat el seu germà. Va ser durant el trajecte que van passar per un parc infantil, ja de nit, i l'acusat va dirigir-la a un banc i va violar-la.

L'acusat, segons relata la Fiscalia, va exigir-li que no digués res del que havia passat, i va acompanyar-la al pis del germà i la va obligar a dutxar-se per eliminar les evidències de l'agressió. La família de la víctima va denunciar que havia estat desapareguda durant tres dies, i quan la van trobar era al domicili de la parella nua i alterada.

Per aquests fets, l'acusació pública també li demana 10 anys de llibertat vigilada i una ordre d'allunyament. A més, vol que se l'indemnitzi amb 30.000 euros.

L'acusat ja compta amb tres sentències fermes per agressió sexual i acumula més de 20 anys de presó de totes les condemnes, de les quals ja n'ha complert 6. Els fets pels quals ha estat condemnat són una violació durant les Fires de Girona el 2009 a una noia que tornava a casa. Poc després de sortir de la presó, el 2017, va fer tocaments a una nena de sis anys en un supermercat del carrer Orient. L'última agressió va tenir lloc el Sant Joan de 2019, quan va reconèixer haver violat una nena de 13 anys a Girona.