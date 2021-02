La Clínica Girona impulsa una nova teràpia regenerativa

La Clínica Girona ha començat a fer teràpia regenerativa amb monòcits. L'innovador procediment, mínimament invasiu i guiat per ecografia, millora el pronòstic de determinades lesions articulars i tendinoses. Un equip interdisciplinari integrat pels Traumatòlegs Dr. Xavier Comas i la Dra. Elisa Aguilar, i el Dr. Javier González de la Rosa de la Unitat del Dolor del Servei d'Anestesiologia, aplica des de finals de gener aquest avanç, amb resultats molt satisfactoris per als primers pacients tractats. La teràpia és indicada en lesions doloroses i limitants, de diverses causes.

Els monòcits són cèl·lules sanguínies immunitàries que juguen un paper clau en el desenvolupament i reparació dels teixits. El procediment consisteix en l'extracció de sang perifèrica, el seu processament en condicions d'esterilitat per a l'obtenció dels monòcits, i finalment l'administració ecoguiada d'aquests en la localització anatòmica lesionada.

La intervenció es realitza de manera ambulatòria, sense necessitat d'ingrés, ni limitacions en la vida quotidiana, excepte la realització d'esforços durant 48-72 hores.