Ciutadans denunciarà l'empresari Josep Campmajó per una referència a Franco

El portaveu de Ciutadans Daniel Pamplona, ha assegurat durant el ple municipal de Girona d'avui que denunciarà l'empresari Josep Campmajó. Campmajó defensava una moció per donar suport als encausats i encausades per les manifestacions a la Jonquera que presentava l'entitat Fundació Les Voltes, en nom de la Taula per la Independència i Girona Vota. La moció ha tirat endavant amb el suport dels tres grups independentistes (JxCat, Guanyem i ERC) i el vot contrari del PSC i Cs.

La tensió ha arribat quan Pamplona ha dit que alguns cops, les mobilitzacions tenen el valor que mostren els andalusos quan tallen les carreteres per fer reivindicacions agràries però que en d'altres, tot esmentant un text de Josep Pla, s'estrangeritzen i fugen, i ha fet referència a Carles Puigdemont i al contracte de les Llibreria les Voltes amb l'Ajuntament.

Campmajó ha aprofitat la cita sobre els andalusos per recordar que la seva mare és d'un poble de Jaén. A continuació, i parlant de llibres i lectures i referint-se al portaveu taronja ha assenyalat que tot plegat li recordava "un llibre i una pel·lícula que algú, amb qui comparteix segurament alguns pensaments, va titular «la Raza»", en referència al dictador Franco.

Davant d'això, Pamplona ha titllat Campmajó "d'energumen", "feixista" i "pseudodelinqüent" i que el denunciarà per danyar-li la imatge.