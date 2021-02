La vacunació anima l'interès per viatjar, però les agències creuen que les reserves d'estiu "aniran a última hora"

La vacunació ha animat l'interès per tornar a viatjar especialment a les vacances d'estiu. Tot i que el mercat encara està "molt paralitzat" des de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE) reconeixen que tenen "esperança" que es reactivi i assenyalen que han notat aquest interès. Tot i això, el sector no confia en un fort increment de reserves i dona per fet que el client "anirà a última hora". En aquest sentit, el president d'ACAVE, Martí Sarrate, recorda que el 2020 es va tancar amb una caiguda del 90% de la facturació i diu que es donarien per satisfets si en recuperen un 40% aquest any. Tot i això, Sarrate reclama "ajudes directes" perquè si no poden acabar tancant la meitat de les agències catalanes.

"Es parla de Setmana Santa, però si jo aconsegueixo vendre bitllets per l'estiu ja firmo". Són les paraules d'en Jordi Bruset, director de l'agència Plaimont de Girona. Explica que és cert que "hi ha més interès" per contractar vacances arran de l'aparició de les vacunes, però lamenta que "tot està molt parat". De fet, Bruset coincideix amb el president d'ACAVE, Martí Sarrate, que dona per fet que no hi haurà gaire antelació en la contractació de paquets de viatge aquest 2020.

Sarrate assenyala que el client "té por" per l'evolució de la pandèmia i la incertesa fa que molta gent s'esperi abans de prendre una decisió a l'hora de comprar els bitllets d'avió i contractar l'hotel en altres parts de món.

"Confiem en què vagin sortint bones notícies en aquest àmbit, més enllà de la vacunació. Ara per ara, el perfil de client és aquell que prefereix esperar fins a última hora a comprar per culpa de la incertesa", assenyala.

El president d'ACAVE explica que primer s'obrirà el turisme nacional, posteriorment l'europeu, després els Estats Units i en darrer lloc l'Amèrica llatina i l'Àsia. En aquest sentit, el director de l'agència Plaimont, Jordi Bruset, lamenta que es dona la sensació que "està prohibit viatjar quan no és veritat". Bruset, això sí, reconeix que hi ha molts països que tenen unes demandes determinades en relació a la covid, fet que dificulta al passatger saber quins requisits complir.

En aquest sentit, tant Sarrate com Bruset confien en els testos d'antigen per tal de poder flexibilitzar les normes d'entrada i critiquen que a les Balears o Canàries es demani una PCR.

Poden tancar la meitat de les agències

El president d'ACAVE assenyala que el seu és un sector "especialment colpejat" i demanen "ajudes directes" al govern de l'Estat per tal de poder pal·liar "el desastre" que està suposant la pandèmia. Sarrate recorda que han tancat el 2020 amb un 90% menys de facturació i un 30% de les agències tancades, una xifra que es pot incrementar fins al 50% si no hi ha ajudes al sector.

A tall d'exemple, Bruset diu que li fa "més por" el 2021 que no l'any passat perquè els tres primers mesos de 2020 "almenys es va poder facturar". "Ahir ens van venir uns nuvis que no saben si es podran casar, per tant, no saben si podran viatjar, ni a on", lamenta. Bruset argumenta que no sap si es pot vendre viatges a sis mesos per les restriccions d'alguns països. En relació a les paraules de la ministra de Turisme, Reyes Maroto, sobre la possibilitat d'obrir per Setmana Santa, Bruset es mostra escèptic i assenyala que firmaria poder-ho fer per l'estiu.