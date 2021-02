Torna a Salt el programa Treball als Barris de l'Espai Municipal d'Ocupació

L'Espai Municipal d'Ocupació (EMO) de l'Ajuntament de Salt impulsa aquest any 2021 una nova edició del programa Treball als Barris, una proposta finançada pel Servei d'Ocupació de Catalunya.

Enguany, té com a principal objectiu el foment del desenvolupament local i de l'activitat econòmica i la millora de les competències professionals de les persones desocupades per afavorir la seva inserció laboral.

En aquesta línia, es donarà continuïtat al dispositiu per acompanyar les persones en situació de vulnerabilitat en el seu procés de recerca de feina, a través d'accions d'informació, orientació, assessorament i formació.

Des de l'EMO s'apostarà també per reforçar la formació en tecnologies de la informació i de la comunicació i s'han programat durant l'any 2021 diversos cursos d'iniciació a la informàtica, així com de millora de les competències digitals per optimitzar el procés de recerca de feina.

El programa preveu la contractació directa de dotze agents d'informació ciutadana, vuit dinamitzadors de menjador i tres persones de suport a diverses àrees de l'Ajuntament. Les contractacions estan orientades a afavorir la inserció de col·lectius vulnerables, i tindran una durada de nou mesos.