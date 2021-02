Tanca l'emblemàtica llibreria El Portal del Col·leccionista de Girona

El carrer de la Força diu adeu a l'emblemàtica llibreria El Portal del Col·leccionista, que des de 1974 ha custodiat llibres, postals, objectes i antiguitats impossibles de trobar enlloc més. L'arribada de la pandèmia ha portat a la fi d'una etapa en aquest local, malgrat haver fet intents per aguantar aquests temps incerts posant-se a vendre per Internet, a través d'un portal especialitzat per a col·leccionistes. Al final la llibreria ha hagut de posar el cartell de «liquidació», agraint als clients «haver-nos acompanyat tots aquests anys». Ara «no ve ningú, totes les botigues estan tancades», lamenta Joan Cortés, el seu fundador, que va passar el local a la seva filla quan es va jubilar, però hi segueix freqüentant. El local preveu tancar el 31 de març, tot i que seguiran venent per Internet. «Hi haurà feina a buidar-ho».

Les històries que amaga el local, a vessar de cultura i patrimoni, no només es troben dins els llibres que han anat acumulant a partir de donacions de cases particulars. Cortés recorda personatges que s'hi han passejat, des d'artistes, fins a escriptors o polítics. «La Gala va venir dos cops a comprar postals de Portlligat, també venia la Patricia Chaplin, en Zapatero, en Terenci Moix, que es trobava aquí amb l'Emili Gutiérrez Caba», diu Cortés. I parla d'anècdotes que hi han tingut lloc, com un matrimoni que va topar-se amb la postal d'una antiga xicota del marit, que quedava amb ell a l'estació d'Arenys de Mar per «anar a ballar. O una turista japonesa, que hi va trobar una postal de Nagasaki, on sortia una fruiteria de la seva família.

47 anys han passat des que Cortés, aleshores col·leccionista de llibres sobre Girona, es fixava en el portal número 12 del carrer de la Força. En un llibre de Joaquim Pla i Cargol, havia descobert que allà hi havien pernoctat Sant Sixte i Sant Llorenç. Això el va atreure fins al lloc, que resulta que tenia un local tancat a l'entrada. I allà va decidir obrir el primer «Portal del Col·leccionista», que al cap d'uns anys es traslladaria al número 25. «La joventut abans feia col·lecció de monedes, de filatèlia, de faixes de puro... de tot», explica Cortés. Amb el pas del temps, les aficions dels joves i la clientela va anar evolucionant, igual que la ciutat. En el moment previ a la covid-19, rebien cada cop més turistes que buscaven «guies de Girona o llibres dels seus països», diu.

Des d'aleshores, Cortés ha estat molt actiu en el món del col·leccionisme. Ha impulsat fires, com la que va començar ell sol a plaça Catalunya, entre moltes altres, ha fet exposicions i editat llibres en aquests camps. Tota una vida dedicada a una passió que mai ha concebut com una feina.