L'Ajuntament de Salt instal·larà pedals a tots els contenidors soterrats del municipi amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat i reduir el volum de bosses que es dipositen a terra.

A finals de l'any 2020 i durant aquest primer trimestre s'està duent a terme una prova pilot amb dos models diferents, a la plaça Llibertat i a la plaça Catalunya, per fer una avaluació sobre el millor sistema. Quan finalitzi el període de proves es preveu iniciar el procés per la instal·lació dels pedals als 164 contenidors soterrats que hi ha distribuïts per tots el municipi, una implementació que es realitzarà durant aquest any 2021.

El regidor de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Salt, Josep Valentí, explica que "estem satisfets de com està funcionant la prova pilot i estem convençuts que és un pas endavant a l'hora de millorar l'accessibilitat dels veïns i veïnes als contenidors soterrats al mateix temps que reduirem que es deixin les bosses a terra i hi hagi desbordaments".

El pressupost del projecte d'instal·lació de pedals als contenidors soterrats de Salt és de 90.000 euros.