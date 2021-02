Obres a l'av. Ramon Folch per adaptar-la a persones invidents

L'avinguda Ramon Folch de Girona està en obres per adaptar les dues parades d'autobús amb senyalització per a les persones invidents. En concret, s'està col·locant paviment podotàctil, una superfície amb una textura concreta que alerta les persones amb alguna discapacitat visual que es troben al límit d'una zona. En aquesta intervenció, l'Ajuntament també està treballant per fer els encaminadors de tota la rambla (ratlles en relleu a terra que indiquen el camí a les persones cegues).

L'actuació forma part d'un conjunt de treballs que tenen per objectiu adaptar 10 parades de bus de la ciutat. Així, a més de les obres a l'avinguda Ramon Folch, ja s'han acabat les intervencions en dues parades més, a la plaça Marquès de Camps i al carrer Migdia (davant l'escola La Salle).

La setmana que ve començaran els treballs de la parada que es troba a l'avinguda de Jaume I, davant la Subdelegació del Govern. Allà, també s'aprofitarà per ampliar les dues cantonades i el pas de vianants, i fer-hi els rebaixos.

Les altres parades de bus que s'adaptaran en aquest projecte són: la de l'hospital Josep Trueta (avinguda de França), la del CAP Güell (carrer de Mossèn Joan Pons), la del carrer de Santa Eugènia, i la de l'institut Santiago Sobrequés i Vidal (carrer del Migdia).

La intenció del consistori és anar adaptant de forma gradual totes les parades d'aquest transport públic. Així, han començat pels punts on, segons les dades de TMG, baixen més persones.

Els treballs consisteixen a col·locar una franja de paviment de botons de 60 cm al llarg de la parada del bus i una franja direccional amb paviment de quatre ratlles des de la parada cap a la façana.