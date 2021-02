Un cotxe s'encasta contra un arbre i causa dos ferits a la carretera dels Àngels

Un accident de trànsit va causar dos ferits el vespre del passat dissabte 30 de gener a la carretera dels Àngels, al terme municipal de Quart, després que un cotxe xoqués contra un arbre. Els fets van tenir lloc cap a les vuit del vespre i només hi va haver un únic turisme involucrat, segons expliquen fonts del Servei Català de Trànsit.

El vehicle va sortir de la carretera GIV-6703, que va des de Girona fins al santuari dels Àngels, a l'altura del quilòmetre 3,1. En desviar-se de la via, el cotxe va acabar encastant-se contra un arbre de la vora de la calçada.

Arran de l'accident, dues persones van resultar ferides. Un total de tres ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar fins al lloc de l'incident, i van traslladar els dos ferits cap a l'hospital Josep Trueta de Girona.

Tres cotxes patrulla de trànsit dels Mossos d'Esquadra també van anar fins al lloc de l'accident. El conductor va donar negatiu a la prova d'alcoholèmia que van efectuar-li els agents.

La via GIV-6703, coneguda com la carretera dels Àngels, es caracteritza per les corbes que freqüenten el camí que s'enfila fins al santuari, i s'ha tornat més concorreguda especialment a partir de les restriccions municipals. En concret, el punt on va produir-se l'accident es troba entre els restaurants Can Mascort i Can Pol, al terme municipal de Quart.