Eleccions al Parlament de Catalunya: Paneque (PSC): "Crearem una Direcció General de Polítiques LGTBI"

Sílvia Paneque (PSC) ha presentat aquest dimecres les propostes pels drets del col·lectiu LGTBI, entre les quals la de la creació d'una Direcció General de Polítiques LGTBI al Govern de la Generalitat. "Ens sentim orgullosos de la diversitat de la nostra societat i reivindiquem la lluita contra qualsevol expressió d'intolerància, discriminació o persecució per raó de religió o conviccions, capacitats, edat, origen, identitat o orientació sexual, o per qualsevol altra condició social o personal. Cal mantenir una actitud de tolerància zero contra actituds d'odi o d'agressions en contra de la diversitat", ha explicat Paneque.

Sílvia Paneque ha analitzat la situació en la que es troben les persones LGTBI: "Encara hi ha un escenari de dificultats i, fins i tot, hi ha ideologies reaccionàries que posen en dubte la igualtat o les llibertats de les persones LGTBI. És important insistir en els seus drets com a persones lliures i a mantenir la tolerància zero contra les agressions de l'odi". La candidata del PSC ha insistit en la importància que l'administració pública promogui el reconeixement i l'exercici dels drets i les llibertats fonamentals de les persones, sense discriminar ningú per orientació sexual, religió, origen o conviccions. "La diversitat defineix els éssers humans i respectant-la garantim també la convivència i la cohesió social", ha afegit Sílvia Paneque.

Entre les propostes que ha fet Paneque hi ha la de desenvolupar la Llei d'igualtat de tracte, perquè esdevingui l'eina més important per erradicar qualsevol situació de discriminació. "Aquesta Llei es complementa, en la legislació catalana en defensa de la igualtat, amb la llei 11/2014 del 10 d'octubre per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i home", ha explicat la cap de llista socialista.

Les polítiques públiques que Sílvia Paneque creu que s'han d'implementar són obrir serveis locals d'informació i d'assessorament LGTBI i erradicar les discriminacions, en especial, en entorns educatius i esportius en època d'infància i adolescència i laborals. Finalment desplegar la Llei 11/2014, pionera al món, per garantir els drets LGBTI i combatre les agressions LGTBIfòbiques. La socialista també ha considerat necessari promoure un Pla contra totes les discriminacions, que inclogui difondre valors de convivència, de respecte, d'interculturalitat i diversitat sexual.

