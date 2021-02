Convocat el Concurs Literari Sant Jordi de Llagostera

Amb l'objectiu de promoure la creació literària en llengua catalana i celebrar la Diada de Sant Jordi, l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Llagostera i la biblioteca Julià Cutiller han convocat el XXVI Concurs Literari Sant Jordi. Com en les darreres edicions, l'organització ha mantingut les tres categories principals: infantil (A, B i C), juvenil (A, B i C) i adult (categoria única).

Els treballs es podran presentar a la biblioteca Julià Cutiller fins al divendres 5 de març de 2021. El jurat, format per cinc membres, escollirà els guanyadors, que es donaran a conèixer el dia de Sant Jordi. S'entregarà un premi únic per a cada categoria, cedit per l'Ajuntament de Llagostera: per a la infantil, un lot de llibres; per a la juvenil, un val per valor de 150 € per a la compra de llibres o còmics; i per a l'adulta, un val de 600 €. El concurs té el suport dels centres educatius del municipi.

Les obres guanyadores seran publicades als webs de l'Ajuntament de Llagostera i de la biblioteca.