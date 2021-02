Pas endavant per tornar a licitar la coberta de la pista poliesportiva de Fontajau

L'Ajuntament de Girona ha aprovat l'actualització del projecte de la coberta de la pista poliesportiva de Fontajau. L'espai està ubicat entre l'avinguda de l'Amical Mauthausen i el carrer d'Antoni Varés Martinell. El cobriment de la pista ha de permetre augmentar la polivalència de la instal·lació, situada al costat de la guingueta del barri.

Els treballs es van adjudicar el 2019 i, amb l'obra executada tan sols en un 15,32%, el consistori ha iniciat els tràmits per resoldre el contracte per incompliments de l'empresa constructora. Amb aquest procés en marxa, i per tal de licitar de nou les obres el més aviat possible, l'Ajuntament ha actualitzat el projecte per separar les parts que ja s'han construït de les pendents a fer, i per incorporar nous aspectes a tenir en compte. El document es va aprovar divendres per Junta de Govern Local amb un cost de 518.463,01 euros (IVA inclòs).

Després del període d'exposició pública, caldrà aprovar definitivament el projecte per licitar i adjudicar els treballs de construcció de la coberta. Aquesta obra és una demanda que els veïns i veïnes del barri de Fontajau han realitzat a través dels pressupostos participats. La cobertura de la pista permetrà guanyar un espai de referència per a les activitats i per a la pràctica de l'esport a l'aire lliure.