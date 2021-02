L'estació de Girocleta de Pedret, quasi a punt

L'estació de Girocleta de Pedret ja està quasi a punt. Serà la 23a de Girona. El lloc s'ha consensuat amb els residents d'aquest barri i els veïns de la plaça Sant Pere. Des dels dos indrets s'havien proposat ubicacions en llocs diferents però l'acord ha fet que s'hagi acabat escollint un punt intermedi per a la nova estació.

En concret, estarà situada a la ronda Pedret, a prop de la pista poliesportiva i d'una parada d'autobús, per fomentar, d'aquesta manera, la intermodalitat. Tindrà una vintena d'anclatges. Amb la nova estació de Pedret, la ciutat passarà a tenir un total de 23 parades de Girocleta i quasi 600 aparcaments individuals distribuïts per diferents barris de la ciutat. Actualment hi ha unes 300 bicicletes a disposició dels usuaris.