L'Ajuntament trenca el contracte de les obres de la Central del Molí

La resolució del contracte de les obres de condicionament de la Central del Molí ha estat aprovada per l'Ajuntament de Girona per la demora en el compliment dels terminis per part de l'empresa constructora. El consistori havia iniciat els tràmits per finalitzar-lo a principis de 2020.

Aquestes obres van ser adjudicades a finals de 2017. Segons els informes tècnics municipals, després de dues pròrrogues i deu mesos més tard del termini previst, l'empresa adjudicatària (Comsa Service Facility Management, SAU) només hauria enllestit un 28% dels treballs previstos. En aquest marc, la Comissió Jurídica Assessora va emetre un dictamen al novembre favorable a la posició de l'Ajuntament.

Ara, el consistori està acabant de redactar l'actualització del projecte i, un cop s'hagi aprovat per Junta de Govern Local, es licitaran de nou les obres.

Els treballs tenen per objectiu transformar aquest emblemàtic edifici en oficines municipals; en concret, en els despatxos dels serveis econòmics i de recaptació del consistori.