La prova pilot «Obrir Girona» vol ser un referent al món per activar l'economia

El projecte «Obrir Girona» es vol convertir en un referent al món que permeti reobrir l'economia malgrat el context de pandèmia. La iniciativa, anunciada dijous, busca obrir al públic esdeveniments de tot tipus utilitzant una credencial personal digital, que verifica que els assistents estan lliures de covid-19 i, per tant, garanteix que els actes són segurs. La prova pilot, que es farà a Girona, està impulsada des del Centre Blockchain de Catalunya (CBCat) i es va presentar ahir a l'Auditori de la Mercè.

El president del CBCat, Quirze Salomó, va explicar que és una oportunitat per «obrir amb seguretat» i «aproximar-nos el màxim possible a l'experiència prepandèmia». Les activitats on es farà servir el passi tindran lloc entre l'última setmana de febrer i el mes de març - el calendari s'anirà desvetllant en les properes setmanes. Salomó va indicar que, per dur-les a terme, la ciutat es convertirà en una «sandbox», és a dir, un espai de proves on es permeti modificar la regulació per «permetre la innovació». Això sí, sempre pactat amb les autoritats sanitàries.

Vistiplau del Procicat

En aquesta línia, el Conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, va assenyalar que el format haurà de tenir l'aprovació del Procicat. A més, va destacar que la iniciativa «Obrir Girona» fa possible garantir tres drets: «el dret de guanyar-se la vida, el dret a la salut, i el que és una novetat gràcies al blockchain, que és el dret a la privacitat». I és que l'aplicació mòbil on hi haurà el certificat digital es basa en aquesta tecnologia innovadora, que permet mantenir la privacitat de la persona i que les dades no surtin d'allà.

Qui acreditarà que un individu no està contagiat és el Col·legi de Farmacèutics. Serà, doncs, a les farmàcies on es validaran els certificats de les proves serològiques i de les vacunacions i s'introduiran a l'aplicació, o bé el lloc on es duran a terme proves d'antígens. Respecte d'això, la presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Núria Aleixandre, va dir que estan treballant per definir quins tests es faran i com es recolliran les mostres. Des del col·legi proposaran fer un test previ a l'esdeveniment, i una altra prova dies després per comprovar que no s'hagin produït contagis.

A l'acte també hi van participar les Cambres de Comerç de Girona i Barcelona, així com la que engloba totes les cambres a escala internacional. El secretari general de la International Chamber of Commerce (ICC), John Denton, va manifestar que «l'enorme repte d'aquesta pandèmia requereix que innovem per salvar vides i la nostra economia», i posava d'exemple l'avenç fet en les vacunes. Així, es va mostrar convençut que aquest nou passi també pot ser clau per reactivar l'activitat empresarial. I va remarcar que si la prova funciona bé, el model té el potencial per estendre's a tot el món.

Sectors implicats

Personalitats dels sectors de l'empresa i el comerç, l'hostaleria, el turisme, l'esport i la cultura a Girona es van mostrar esperançats amb la prova pilot, que veuen com una oportunitat per tornar a reactivar l'economia tot i el context de pandèmia. Així va quedar palès a l'acte, que va incloure un col·loqui amb representants de diversos sectors destacats de Girona.

El col·loqui va comptar amb el president del Girona FC, Delfí Geli, el xef del Celler de Can Roca, Joan Roca, el director del Temporada Alta, Salvador Sunyer, el president de l'Associació d'Hostaleria Turisme i Restauració de Girona, Jordi Carreras, el Vicepresident del Patronat de Turisme Girona Costa Brava, Enric Dotras, i la vicepresidenta de l'Associació Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena.