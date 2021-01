Els Mossos impedeixen que seixanta antifeixistes accedeixin a l'acte de Vox a Girona

Un fort dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que una seixantena d'antifeixistes hagin pogut accedir a l'acte que Vox ha fet a Girona aquest dissabte. Els manifestants han esperat a l'arribada del president de la formació d'ultradreta, Santiago Abascal, acompanyat del candidat a la presidència de la Generalitat, Ignacio Garriga.

Quan els líders de Vox han arribat s'han produït moments de tensió amb llançament de grava i insults, però els agents de la Brigada Mòbil i l'ARRO han contingut els manifestants que intentaven arribar a la zona on es feia l'acte. Durant els discursos els crits dels antifeixistes s'han escoltat i han impedit seguir l'acte amb normalitat. En total hi havia una quinzena de furgonetes dels Mossos i uns 60 agents.