L'equip de treball tècnic del nou Trueta es reuneix per avançar en els tràmits

El Departament de Salut ha fet la primera reunió de l'equip de treball tècnic que ha de treballar en els tràmits urbanístics necessaris per a la construcció del nou Trueta, projectat entre Girona i Salt. En la trobada hi han participat membres de Salut, Territori i Sostenibilitat, arquitectes dels ajuntaments de Girona i Salt i altres tècnics. L'òrgan haurà d'estudiar quines necessitats té el futur campus de salut i quina és la ubicació idònia per cada un dels serveis que tindrà. També s'encarregarà de fer un seguiment de tots els tràmits urbanístics necessaris per a la construcció del nou hospital de referència de la Regió Sanitària de Girona.

Aquest equip de treball tècnic es reunirà, com a mínim, sis vegades a l'any i la Regió Sanitària de Girona serà l'encarregada de liderar-lo. L'objectiu d'aquestes trobades és facilitar la gestió conjunta de les modificacions de planejaments per fer possible la construcció del futur hospital. També s'estudiaran totes les necessitats dels serveis que haurà de tenir el nou campus sanitari i determinar quin és el millor espai per ubicar-los.