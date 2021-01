Manhattan: transport de llenya per a una fleca de la plaça del Vi

Crònica. La història dels cotxes de les Gavarres convertits en un punt de pelegrinatge arrenca fa 45 anys amb l'aniversari d'un jove de 18 anys a qui el seu pare li va comprar un Citroën 400 2 Cv. Era de color crema i el van pintar de blau perquè lligués amb l'empresa familiar de lampisteria. Anys després el va vendre a un flequer amb botiga a la plaça del Vi de Girona i una masia a la muntanya. El feia servir per baixar llenya fins que el va aparcar per sempre.

La història dels cotxes que han quedat al descobert en un clot de les Gavarres i s'han convertit en un punt de pelegrinatge, pel seu bon estat i la seva antiguitat, comença fa 45 anys. Quan un jove va complir els divuit anys, el seu pare li va regalar un Citroën 400 2Cv de color crema. Diari de Girona ha localitzat aquell noi, ara ja amb 63 anys, tot i que prefereix mantenir-se en l'anonimat i només accepta que se l'esmenti amb les inicials J.M.

Explica amb emotivitat que va utilitzar aquest cotxe quatre o cinc anys per l'empresa familiar. Per conjuntar-lo amb el color corporatiu de la lampisteria, amb més de seixanta anys d'història, va pintar el cotxe de blau clar. «Recordo perfectament la matrícula», explica. Era amb «GE» i acabava amb la lletra F. També ens diu els quatre números.

Venda del cotxe

Finalment se'n va despendre per comprar un Renault 4 F, també «GE» i acabat amb la lletra «O». El comprador del Citroën va ser un flequer que tenia una botiga a la plaça del Vi de Girona i una masia a les Gavarres, entre el puig d'Estela i el castell de Sant Miquel.

El flequer, amb les inicials M.S., ja tenia un Renault 6 vermell amb matrícula «GE» i la lletra «D». Aquest cotxe és el que al vidre de davant hi té el flamant adhesiu de la discoteca «Manhattan» de Cassà de la Selva que ha servit per batejar el corriol d'accés amb el nom de «Manhattan Saturday Night Fever». Al costat, hi ha, ben visible, un avís de l'any 1988 conforme ha de passar la ITV.

Al flequer, el Citroën blau li anava molt bé per transportar eines i llenya per a la fleca de la capital. El va fer servir durant uns anys fins que el va deixar en un costat de l'esplanada de la seva finca de les Gavarres. Al costat, hi va deixar el Renault. Els terrenys encara són de la seva propietat, com també ho és la masia.

Un lloc complicat

Aleshores arribar fins als dos cotxes era senzill des de la casa perquè era tot pla i sense arbres ni arbusts. Però ara, després d'estar diverses dècades enmig de la natura, han quedat envoltats d'arbres i multitud d'herbes espontànies. Fa unes setmanes, alguns esportistes que buscaven noves rutes i nous reptes van descobrir aquests dos vehicles que havien quedat amagats i van netejar la zona. Hi van accedir per un camí estret fent un descens vertiginós i superant un desnivell notable per una zona d'un antic camí.

L'aparició d'aquests dos vehicles va córrer com la pólvora a les xarxes socials amb la difusió de fotografies de ciclistes i corredors al costat d'uns cotxes de col·leccionista i en bon estat. Fent una anàlisi de dades de les xarxes socials més utilitzades pels esportistes, es pot calcular que el darrer cap de setmana podrien haver baixat fins al lloc, almenys, unes 300 persones. El confinament perimetral i la popularitat del lloc han comportat la massificació de l'indret i l'aparició d'actituds incíviques. Com passa malauradament massa sovint, no tothom ha respectat el paratge.

En algunes fotografies compartides a les xarxes, es pot veure com alguns ciclistes hi van pujar de peus, altres posaven la bicicleta a sobre del sostre i altres esportistes obrien la porta o tocaven els retrovisors. Tot plegat ha provocat que el Citroën hagi acabat amb el vidre davanter trencat i el capó enfonsat.